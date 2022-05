Orsi su Kvaratskhelia: “Non sono sicuro che sia già pronto”

L’ex Lazio e Roma non è convinto di uno dei nuovi acquisti del Napoli

Nando Orsi, allenatore ed ex portiere tra le altre di Roma e Lazio ha parlato alla trasmissione “Il Bello del Calcio” in onda su Canale 8. Nel suo intervento ha detto la sua sul mercato del Napoli.

Queste le sue parole:

“Tra i vari acquisti che il Napoli effettuerà nella prossima stagione chi potrebbe essere titolare? Penso Olivera come terzino sinistro. Kvaratskhelia? Non lo so se può essere considerato un elemento già pronto per giocare dall’inizio”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Morabito: “Sondaggio Bayern per Zielinski: il club non ci punta più. Koulibaly possibile al Psg”

Mathias Olivera, visite mediche terminate: ha lasciato Villa Stuart

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici