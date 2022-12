Del Genio senza freni: “Juventus? Loro sono sempre in tutti gli scandali”

Lo sfogo di Paolo Del Genio sul recente scandalo riguardante la Juventus

Le recenti vicende in casa Juventus stanno scuotendo il calcio italiano e stanno riecheggiando anche in Europa. Paolo Del Genio, giornalista, ha commentato la situazione ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Queste le sue parole:

“Alcuni sono ridicoli, non prendono posizione mentre per cose riguardanti altre squadre dicono di tutto ed ora ignorano la vicenda in nome del garantismo. Altri invece analizzano anche bene la vicenda, i risvolti, ma mancano della conclusione unendo le varie vicende, ovvero non dicono: come mai ci sono sempre loro dentro tutte le vicende? In uno dei casi potrebbero essere anche innocenti, per carità, ma sempre loro sono puntualmente in tutti gli scandali”.

Fonte foto: Instagram @paolodelgenio_official

