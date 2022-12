Napoli, il report dell’allenamento mattutino in Turchia

La SSC Napoli ha pubblicato sul proprio sito ufficiale il report della seduta di allenamento mattutina avvenuta in Turchia.

Il Napoli di Luciano Spalletti si trova attualmente in Turchia in occasione del ritiro durante la pausa del campionato. Arrivati nella giornata di ieri, i giocatori si sono messi subito al lavoro prendendo parte al primo allenamento mattutino. La SSC Napoli ha subito riportato l’intera seduta di allenamento sul proprio sito ufficiale.

“Prima mattinata di allenamento per il Napoli al Winter Football Series by Regnum. Il gruppo, dopo una prima fase di attivazione in palestra, si è spostato in campo dove ha svolto esercitazione tecnico tattica e partita a campo ridotto. Rrahmani ha svolto lavoro personalizzato in campo. Nel pomeriggio seconda sessione di allenamento.”

Fonte foto: Instagram, @officialsscnapoli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Del Genio senza freni: “Juventus? Loro sono sempre in tutti gli scandali”

Napoli: Elmas non è partito con la squadra verso la Turchia

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Batman: tutto quello che c’è da sapere sul film di Tim Burton