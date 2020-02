Dopo Feltri tocca a Fraschini:”Schifati da gente che vive nell’immondizia!” [FOTO]

Post offensivo del consigliere comunale di Pavia

Dopo il vergognoso tweet di Vittorio Feltri, un altro personaggio si aggiunge alla lista di chi approfitta della diffusione del coronavirus per offendere i napoletani. Stavolta è toccato ad un consigliere comunale di Pavia, Niccolò Fraschini che non è voluto essere da meno al giornalista di libero. Su un suo post di Facebook, si legge che non intende accettare lezioni di igiene da chi vive periodicamente nella monnezza e alla fine i ruoli torneranno ad invertirsi. Il post ovviamente non è piu visibile sul famoso social network, ma è diventato comuque virale dal momento che molti utenti hanno salvato lo screen di quanto postato dal consigliere. Il coronavirus sta diffondendo paura e timore nella popolazione, ma gesti del genere vanno comunque fortemente condannati. Di seguito alleghiamo il post pubblicato.

