Brambati: “Vlahovic interessa alla Juventus, ma c’è un problema economico”

Brambati sull’interessamento della Juventus per Vlahovic

Massimo Brambati è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio, dove ha parlato del futuro di Vlahovic che potrebbe essere alla Juventus. Ecco quanto dichiarato:

“Ceduto a gennaio? Secondo me no, ma a mio avviso a gennaio o a giugno la Juve deve fare lo sforzo per tornare competitiva. Ho avuto una notizia certa su di lui, Vlahovic interessa ai bianconeri, ma il problema è l’aspetto economico. La trattativa con la Fiorentina non sarebbe facile, poi ci sono altre big su di lui. Ad oggi non ci sono squadre inglese che trattano Vlahovic. E già questo è una buona notizia per la Juventus”.

