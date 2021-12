Bargiggia: “Senza titolari il Napoli è da settimo posto”

Bargiggia sul Napoli

Paolo Bargiggia è intervenuto in diretta ai microfoni di 1 Station Radio, dove ha parlato del momento non proprio positivo che sta attraversando il Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“Il Napoli ha tanti esterni in organico: giocando col 4-3-3, secondo me, si strutturerebbe meglio. L’Empoli ha creato, ma ha segnato un gol casuale. Il Napoli ha totalizzato cinque punti, nelle ultime sei partite: ha vinto solo con la Lazio, di recente. Ora è quarto. Ci eravamo illusi, perché era primo, ma senza Victor Osimhen, obiettivamente, ha perso tantissimo. I vari infortuni muscolari, a mio avviso, non sono solo frutto della sfortuna, ma anche di una gestione che poteva essere organizzata in maniera più personalizzata. Domenica c’è Milan-Napoli e, lì, la squadra di Spalletti potrebbe rilanciarsi. Attenzione a non lasciare punti per strada, perché l’Atalanta spinge molto: bisogna guardarsi alle spalle. La rosa attuale del Napoli, senza sei titolari, è da sesto o settimo posto”.

