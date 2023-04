Posticipo Napoli-Salernitana, De Maggio annuncia: ” Ho una notizia dalla Prefettura”

Posticipo Napoli-Salernitana, l’annuncio di De Maggio a Radio Goal

Posticipo Napoli-Salernitana, arriva l’annuncio di Walter De Maggio durante Radio Goal su Kiss Kiss Napoli:

De Maggio:

“Dalla Prefettura di Napoli mi fanno sapere che non esistono notizie ufficiali, non è stato ancora deciso nulla dal Viminale. Non hanno comunicato l’eventuale spostamento del derby Napoli-Salernitana alla domenica, me lo ha detto Claudio Palomba in persona. La decisione potrebbe slittare a questa sera o addirittura a domani”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Giudice Sportivo, squalifica e ammenda al vice di Allegri. Ammenda per cori offensivi

Cesari ” Gatti colpo a Kvara: VAR non interviene, ma su Lobotka doveva giudicare l’arbitro”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBI

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici