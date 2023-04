Napoli, report allenamento: Simeone completamente in gruppo

La SSC Napoli ha riportato la seduta odierna di allenamento della squadra; Giovanni Simeone è tornato completamente in gruppo.

In attesa del match di sabato contro la Salernitana, il Napoli è tornato ad allenarsi e Giovanni Simeone ha svolto l’intera seduta di allenamento in gruppo. La SSC Napoli ha riportato l’intera seduta svoltasi questa mattina presso il Konami Training Center. Mario Rui e Matteo Politano hanno svolto terapie.

Ecco il report del club:

“Dopo il successo di Torino contro la Juventus, il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Salernitana in programma allo Stadio Maradona sabato alle ore 15 per la 32esima giornata di Serie A. Il gruppo ha iniziato la sessione con una fase di attivazione. Successivamente la squadra è stata impegnata in lavoro di potenza aerobica. Chiusura di seduta con partita a campo ridotto. Mario Rui ha effettuato terapie. Politano ha fatto piscina e terapie. Simeone ha svolto l’intera seduta in gruppo.”

📌 La squadra è tornata in campo https://t.co/QEatYpKbLV — Official SSC Napoli (@sscnapoli) April 26, 2023

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Salernitana, senza lo spostamento della gara pronto il piano B di De LAurentiis

UFFICIALE – Spezia, lesione muscolare per Maldini

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Chiara Ferragni, pomeriggio al parco con i con i figli. Fedez non pervenuto!