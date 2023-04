Festa Scudetto: attese 2mila persone per garantire sicurezza

In occasione della Festa Scudetto, a Napoli si attendono circa 2mila persone che avranno il compito di garantire la sicurezza.

Il quotidiano Repubblica si concentra sulla Festa Scudetto che potrebbe aver luogo a Napoli già il prossimo 30 aprile. Il quotidiano sottolinea soprattutto che nel capoluogo campano ci saranno circa 2mila uomini tra militari e forze dell’ordine. L’obiettivo è ovviamente quello di garantire massima sicurezza durante i festeggiamenti.

Ecco quanto si legge:

“Dopo il vertice di ieri in prefettura si va verso il posticipo a domenica di Napoli-Salernitana, la partita che può valere lo scudetto. Oggi la decisione, mentre è quasi definito il piano sicurezza, con 90 varchi cittadini, monumenti “blindati” da esercito e vigili del fuoco per evitare danneggiamenti e duemila tra militari e forze dell’ordine in arrivo in città.”

