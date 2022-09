Fedele: “Navas-Napoli, è saltato per 500 mila euro”

Navas al Napoli, parla Fedele

Keylor Navas è stato molto vicino a trasferirsi al Napoli in questa sessione di mercato estiva che si è da poco conclusa. Enrico Fedele, ex procuratore italiano, ai microfoni di Radio Marte spiega perché il portiere del PSG, alla fine, non sia più approdato al club di Aurelio De Laurentiis. Ecco quanto dichiarato:

“Il Napoli non avrebbe preso Navas per 500 mila euro: mi sembra inverosimile, ma è ciò che mi hanno detto delle persone vicine al club azzurro. Ho risposto: ce li metto io, quei soldi, se vogliono (scherza, n.d.r.). Mi hanno fatto anche presente che Alex Meret era considerato un peso, non avendo trovato squadra”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

L’addio di Ounas: “Bella città e tifosi da brivido, forza Napoli sempre!”

Cassano su Napoli-Lecce: “Azzurri deludenti, dovevano vincere!”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

L’austerity italiana degli anni ’70, domeniche a casa e insegne spente