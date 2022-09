Cassano su Napoli-Lecce: “Azzurri deludenti, dovevano vincere!”

Antonio Cassano commenta il pareggio tra Napoli e Lecce

Il Napoli non è andato otre l’1-1 in casa nel match della scorsa giornata contro il Lecce. Antonio Cassano, ex calciatore di Inter, Roma e Real Madrid, ha commentato alla BoboTv il pareggio degli azzurri.

Queste le sue parole:

“Il Napoli è la grande delusione di questo turno, perché con il Lecce in un modo o nell’altro devi portare a casa i tre punti. Anche se non ha fatto un buon primo tempo, niente di che nel secondo, ma devi vincere la partita. Invece ha rischiato e non vorrei che incominciamo come l’anno scorso con delle problematiche in casa dove si fa fatica”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

PSG, Galtier conferma: “Navas resta il dodicesimo: la gerarchia non cambia”

Ugolini: “Kvara con la Lazio rischia ancora la panchina: c’è un motivo”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici