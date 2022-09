L’addio di Ounas: “Bella città e tifosi da brivido, forza Napoli sempre!”

Adam Ounas si congeda così dal Napoli

Adam Ounas, allo scadere del calciomercato, è passato a titolo definitivo al Lille. Il giocatore, dopo il suo ritorno in Francia ha affidato a Twitter il suo messaggio d’addio per Napoli ed i suoi tifosi.

Queste le sue parole:

“Cari napoletani, È arrivato il momento di dire addio. Addio a questa bella città e a questo club emblematico. Vi lascio con la sensazione di essere cresciuti. Sono orgoglioso di aver indossato questa maglia. Sono stati anni incredibili, che porterò sempre con me.

Prima di andarmene, vorrei dire grazie: ai miei compagni di squadra e allo staff del club per i momenti trascorsi insieme. A voi, tifosi, per il brivido che mi hai dato e per la forza che mi ha dato. E in questa città, dove non mi è mai mancato nulla.

È stato un onore rappresentare questo grande club. Vi auguro tutto il meglio per il futuro e spero che ci incontreremo di nuovo. Forza Napoli Sempre!“.

