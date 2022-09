Caressa: “Meret ha giocato senza fiducia, è stato difficile per lui”

Fabio Caressa esamina il capitolo azzurro di Alex Meret

Il calciomercato si è chiuso ufficialmente ieri alle 20.00 e Alex Meret rimane l’attuale portiere titolare del Napoli. Fabio Caressa, noto telecronista e giornalista Sky, ha parlato dell’estremo difensore in forza ai partenopei sul suo canale Youtube.

Queste le sue parole:

“Sapete quanto deve essere stato difficile per lui giocare senza sentire mai la fiducia addosso? Ha fatto qualche errore in precampionato, ma di Meret si parlava come l’erede di Buffon ad un certo punto. E’ vero che ce ne soni stati tanti di eredi di Buffon e c’è Donnarumma, ma Meret non è il portiere sacrificabile di cui si è parlato in queste settimane. Adesso che Keylor Navas non è arrivato, Meret dovrà necessariamente avere più fiducia intorno. Secondo me ha dimostrato con la tranquillità con cui ha parato il rigore a Colombo di essere sulla via del pieno recupero emotivo”.

