Pedullà: “Navas arriverà a gennaio. Vi svelo un retroscena sui figli”

Questa prima sessione di mercato è ufficialmente terminata e il Napoli non è riuscito a strappare Keylor Navas al Paris Saint Germain. In un primo momento il club azzurro sembrava vicino alla chiusura dell’affare ma, in realtà, la situazione non si è mai sbloccata visto che il PSG non si era reso disponibile a corrispondere al portiere la buonuscita richiesta. Il club azzurro potrebbe ritornare su Navas durante la sessione invernale. Ne ha parlato Alfredo Pedullà, tramite il proprio sito:

“Quest’ultimo ha voluto e vuole il Napoli con tutte le sue forze, ma quando ha intuito che si sarebbe andato al ballottaggio delle ultime 72 ore ha iscritto i figli a scuola, decidendo di restare a Parigi almeno fino a gennaio. Già, perché il Napoli sa che si tratta di una questione di tempo, la soluzione – ripetiamo – piace moltissimo a Navas. Il PSG avrà sul groppone circa 35 milioni lordi fino al 2024, le incomprensioni tra Antero Henrique e Campos continueranno, magari a gennaio il club francese sarà costretto a fare quanto non ha voluto fare negli ultimi 10 giorni di agosto”

