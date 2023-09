La Gazzetta dello Sport – Osimhen è una plusvalenza garantita per ADL: via a gennaio o giugno.

L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata sulla vicenda Osimhen, che sta riempiendo le giornate in casa Napoli. A non passare inosservata è la riflessione sul suo futuro: “Il Napoli, ammortizzando i costi in modo decrescente, produrrebbe una plusvalenza pressoché automatica in caso di cessione: basta infatti un qualunque importo superiore ai 7 milioni in caso di partenza a gennaio, la soglia invece si abbassa addirittura a 2 se si discute di un trasferimento per la prossima estate. Questo non vuol dire che De Laurentiis stia già pensando a come venderlo”.

