La Gazzetta dello Sport – Calenda ha ragione? Il Napoli ha impiegato troppo tempo a rimuovere il video.

L’edizione odierna del quotidiano, evidenzia un ulteriore fattore che potrebbe aver scatenato l’ira di Osimhen: “Calenda pubblica le dichiarazioni alle 22.38 del 26 settembre, il messaggio alla società deve arrivare chiaro e limpido. Anche perché il club, come sottolineato dallo stesso agente, ha impiegato troppo tempo a rimuovere il video, dopo che il giocatore aveva segnalato di non gradire il trattamento. Uno dei principali moniti rivolti agli utenti è che il web è per sempre e questo caso lo ribadisce fortemente”.

