Sentenza Corte d’appello: ora l’ASL minaccia querele

La sentenza del Giudice Sandulli della Corte d’Appello non è andata giù soltanto al Napoli.

Parlando di un alibi creato a tavolino, infatti, gli azzurri avrebbero dovuto avere, giocoforza dei complici. Ed è per questo che l’ASL1 di Napoli si è sentita chiamata in causa e, come riportato dal Corriere dello Sport, starebbe attivando i propri legali per capire se ci sono gli estremi per la querela.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Covid19: un positivo nel Belgio. Apprensione per Mertens

Napoli, oltre il danno arriva la beffa: in arrivo il deferimento alla Procura

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Covid: focolaio al Pronto Soccorso Civico Palermo,14 positivi