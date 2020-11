L’Inter si fionda su Maksimovic. Il serbo è in scadenza con il Napoli

Il Napoli è ancora alle prese con i rinnovi di Maksimovic e Hysaj che hanno il loro contratto in scadenza nel 2021.

Due calciatori importanti che, però, rischiano di andar via a parametro zero. E proprio sul serbo ci sarebbe già l’Inter. Come riportato da Tuttosport, i neroazzurri sarebbero pronti ad offrire un quadriennale da 2,5 milioni di euro a stagione.

