Rrahmani esce allo scoperto: “Ecco perchè non gioco con il Napoli”

Annunciato già nel gennaio scorso ma arrivato a Napoli nella sessione estiva di mercato, Amir Rrahmani non ha ancora giocato un minuto.

Il difensore ex Verona, è l’unico giocatore di movimento agli ordini di Gattuso che non ha ancora messo piede in campo in gare ufficiali. Impegnato con il suo Kosovo, però, il giocatore spiega il motivo del suo mancato utilizzo ai microfoni di Supersport:

“Il Napoli ha investito molto su di me. Avevano una strategia per vendere Koulibaly ma il Corona Virus ha cambiato gli scenari. Mi è stato detto che resto un elemento importante e presto arriverà il mio momento”.

