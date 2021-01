Juventus-Napoli, Giuntoli: “Una gara non cambia la stagione. Milik? Ci stiamo lavorando”

Juventus-Napoli, Giuntoli a pochi minuti dal match

Il ds del Napoli Cristiano Giuntoli, a pochi minuti dal match tra gli azzurri e la Juventus ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni della Rai. Ecco quanto riportato:

“E’ una partita molto importante, c’è un trofeo in palio. E’ motivo d’orgoglio per noi affrontare la Juventus in questa finale, per noi il percorso parte dalla Coppa Italia. Non crediamo che una partita possa cambiare l’inerzia di un’annata. Noi cercheremo di tornare in Champions League, è questo il nostro obiettivo principale. C’è grande soddisfazione e voglia di confrontarsi con la Juventus. Siamo emozionati, ma c’è grande concentrazione perché per noi è una partita molto importante. Milik? Stiamo lavorando a quest’operazione, le parti sono tre e ci sono delle cose da sistemare. Vediamo.”

