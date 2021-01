Moggi difende Pirlo: “Non è solo colpa sua, squadra costruita male”

Luciano Moggi prende le difese di Pirlo

Luciano Moggi ex dirigente della Juventus, ai microfoni di Radio bianconera prende le difese dell’attuale tecnico Andrea Pirlo. Ecco quanto dichiarato:

Io ho letto di tutto e di più dopo l’Inter, ho letto soprattutto del povero Pirlo che si è trovato in mano una squadra, non è che l’ha concepita. È normale che trovi difficoltà. Poi sbaglia anche lui molto come è successo domenica a San Siro, dove ha sbagliato la formazione e non l’ha corretta in corsa, ma non me la sento di criticarlo. Non ha in mano una squadra fatta da lui, forse non conosce bene nemmeno i giocatori che ha a disposizione. La responsabilità principale è di un centrocampo che non fa gioco, se concepisci una mediana con tre interdittori. Arthur è l’unico che sa palleggiare bene, ma fin qui non ha convinto. Lui non ha a disposizione la squadra che può fare il gioco che vorrebbe fare lui. Una critica a Pirlo è lecito farla, ma non ha il centrocampo ideale per far giocare la squadra come vuole lui.”

