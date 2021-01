Juventus-Napoli, campo non in perfette condizioni

Attraverso il suo account Twitter ufficiale, Carlo Alvino conferma che il manto erboso del Mapei Stadium dove si giocherà la sfida tra Napoli e Juventus non è in perfette condizioni. Ecco quanto pubblicato:

“Voci di dentro “Il terreno di gioco del Mapei è un campo di patate”. Come si può organizzare una finale (vista in tutto il mondo) senza tenere conto di questo problema? Perché mettere a rischio le caviglie dei 22 in campo? La miopia dei vertici del calcio italiano è evidente!”.

