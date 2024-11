X – Schira: Juan Jesus pronto a partire, c’è un club brasiliano

L’esperto di mercato e giornalista, Nicolò Schira, fa sapere che l’esperienza di Juan Jesus con la maglia del Napoli, potrebbe essere giunta al termine. Il giocatore non ha avuto nessun contatto con la società, in merito alla possibilità di prolungare il suo contratto in azzurro. Per il difensore si è fatto avanti un club brasiliano, l’Internacional di Porto Alegre. Al momento c’è da capire se l’operazione potrà essere avviata già nel mercato di gennaio, o bisognerà attendere la fine del campionato in corso. Nel caso in cui potrà concretizzarsi a inizio anno, il Napoli dovrà accelerare per cercare un rinforzo in difesa. I rumors vedono forte l’interesse per Tah del Bayer Leverkusen, oltre ai più concreti Kiwior dell’Arsenal o Bijol dell’Udinese.