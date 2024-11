UFFICIALE – Inter, Bisseck rinnova fino al 2029

Attraverso un comunicato ufficiale FC Inter ha reso noto il rinnovo di Yann-Aurel Bisseck fino a giugno del 2029.

Yann-Aurel Bisseck vestirà la maglia dell’Inter ancora per molto. Il club nerazzurro ha infatti comunicato il rinnovo dell’accordo con il difensore classe 2000.

Di seguito le parole riportate sul sito ufficiale della Società di Milano:

“FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Yann-Aurel Bisseck: il difensore classe 2000 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2029”.

Yann-Aurel Bisseck ha così commentato il rinnovo:

“Sento che la Società ha fiducia in me, così come l’allenatore: tutti hanno contribuito per questo rinnovo e sono contenti della mia crescita. Penso che questa firma sia un momento positivo per tutti.”

