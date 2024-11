Ngonge: “A Napoli sto bene, per la mia carriera vuol dire tanto”

Cyril Ngonge ha parlato del suo percorso all’interno del Napoli nel corso di un’intervista rilasciata a “Radio Crc”.

L’attaccante del Napoli Cyril Ngonge ha rilasciato un’intervista ai microfoni di “Radio Crc”.

Di seguito le sue parole:

“A Napoli mi sono trovato subito bene. Arrivare in un club così importante ha significato tanto per la mia carriera. La pressione non mi infastidisce, anzi, mi dà la carica. Una pressione positiva per me non è mai stato un problema. Di Napoli mi ha impressionato l’amore per il calcio. Lo senti sempre, ma quando lo vivi da vicino è ancora più straordinario. La passione di tutte queste persone è incredibile, non lo vedi in altre città. Sono andato al Murales di Maradona, ho girato un po’ la città. Mi piace essere vicino ai tifosi. Quando sono in famiglia o con gli amici, passeggio per la città. Conte chiede di aiutare nella fase difensiva. È importante che anche noi facciamo il sacrificio di aiutare la squadra in fase di non possesso e dopo, quando abbiamo la palla, di essere incisivi nell’ultima parte del campo nell’1 contro 1 e fare la differenza. Queste sono le indicazioni più importanti che ci dà.”

Sui suoi compagni di squadra:

“Ognuno ha le sue qualità e i suoi difetti, ogni calciatore è unico. Io non penso che cambierei il mio modo di giocare. Politano e Neres sono forti con le loro qualità ed io con le mie. Lukaku ha grande personalità e quando vedi la sua carriera provi rispetto per lui. Come calciatore e come persona ha un grande peso ed è un fratello per tanti. Per me ancora di più, perché lo conosco da quando ero piccolo. È importante averlo nello spogliatoio.”

Sulla squadra che lo ha più lasciato impressionato:

“La squadra che mi ha impressionato di più finora è stato il Parma, perché non me l’aspettavo. Abbiamo vinto, ma non è stato facile. Mi ha impressionato, perché hanno giocato veramente bene, è una bella squadra.”

