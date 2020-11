Napoli, Gattuso: “Dobbiamo crescere a livello mentale. Rosso a Bakayoko? Errore mio”

Rino Gattuso, allenatore del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa al termine del match perso al San Paolo contro il Milan

Rino Gattuso, allenatore del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa al termine della gara persa 3-1 in casa contro i rossoneri di Ibrahimovic, autore di una doppietta. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di ForzAzzurri:

La partita “Ci siamo fatti male da soli, abbiamo creato ma non concretizzato. Dobbiamo riuscire ad alzare l’asticella soprattutto nelle partite importanti. Questo è un problema mio; colpa mia se non riusciamo ad interpretare le partite in un certo modo. Tutti abbiamo delle responsabilità ma il primo sono io. Purtroppo non ci siamo con la testa, dobbiamo cercare di arrivare alle partite con l’occhio diverso. Non possiamo pensare assolutamente di vincere le partite solo con la tecnica o il giocare bene. Vedo atteggiamenti che non mi piacciono e mi rimangono dentro e mi fanno stare male”.

L’episodio Ibrahimovic-Koulibaly “In tv sembra una gomitata alla Mike Tyson, ma non dobbiamo pensare a questo. Dobbiamo pensare alle prossime partite e di affrontarle col coltello tra i denti. Ibra resterà sempre un mio amico, abbiamo condiviso cose importanti. Il Milan fa bene a credere in Zlatan perchè è più forte adesso che 10-12 anni fa. Il Milan non è più forte di noi ma giocano col veleno. Noi giochiamo bene ma tante volte vogliamo fare troppo i professori. Sono tutte cose che sento dentro, perciò le sto dicendo. Certe cose bisogna dirsele in faccia tante volte, non pensare che tutto vada bene. Le partite vinte le abbiamo affrontate col coltello tra i denti. Tante volte ho la sensazione che non ragioniamo da squadra. Si pensa troppo all’ “io”. Questa è una cosa che ci portiamo dietro da tempo e il primo responsabile sono io. Per questo motivo, cercherò il dialogo con la squadra”.

L’assenza di Osimhen? “Il mio modo di pensare, la mentalità e il modo di affrontare le partite sono diversi da quando giocavo. Gli atteggiamenti contano ed io voglio vedere i miei ragazzi giocare da squadra. Il discorso Osimhen ci può stare, ma io ho capito qual è il punto della questione. Bisogna cominciare a pensare con una testa sola, da squadra e non con tante teste”.

