Top & Flop – Napoli-Milan, il migliore ed il peggiore azzurro in campo

I Top & Flop di Napoli-Milan

Primo Tempo

La prima frazione di gioco è caratterizzata dalle difficoltà del Napoli in uscita, dove gli azzurri non riesco ad aggirare il pressing alto del Milan. Poche occasioni create, poi il lampo di Ibrahimovic che elude la marcatura di Koulibaly e mette in rete con un gran colpo di testa. Dopo il colpo subito, il Napoli reagisce. Tante occasione, la più clamorosa arriva da calcio d’angolo. Tiro di Bakayoko respinto quasi sulla linea, poi Di Lorenzo colpisce la traversa da posizione ravvicinata, poi Lozano in girata non trovano il pareggio. Finisce così il primo tempo

Secondo tempo

Nella ripresa ci si aspettava, un Napoli più convinto e più incisivo alla ricerca del pareggio. Invece, le stesse difficoltà avute in avvio si ripresentano. Gli azzurri restano in dieci, a causa dell’espulsione di Bakayoko. Il Milan, trova il raddoppio con Ibrahimovic che spinge in rete con la coscia il cross di Rebic. Gli azzurri accusano il colpo, ma con una palla recuperata al limite dell’area avversaria trovano il pareggio con Metens. Il Napoli prova a spingerre, ma senza risultati. Nel finale, il Milan cala il tirs con Hauge

Top – Politano

L’esterno ex Inter, è il più in palla tra le fila azzurre. Con le sue accelerazioni, è una spina nel fianco della difesa rossonera. Tante conclusioni da fuori, il migliore dei suoi fino alla sotituzione

Flop – Di Lorenzo

Serata da dimenticare per il terzino azzurro, che prosegue il suo stato di forma non ottimale. Poco propositivo nella manovra offensiva, commette molti errori di distrazione. I due goal di Ibrahimovic, nascono dalla zona di campo da lui occupata. Nella seconda marcatura dei rossoneri, commette un grave errore d’appoggio con il petto che spiana il contropiede milanista.

