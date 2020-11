Serie A, i risultati di oggi: il Sassuolo vince a Verona e vola in testa alla classifica!

Ultim’ora – Campionato Serie A, i risultati di oggi

In serie A vincono Sassuolo, Inter, Roma e Bologna. A San Siro l’Inter, sotto 2-0 contro il Torino, ribalta il risultato chiudendo il match sul 4-2. La Roma schianta il Parma con un netto 3-0 all’Olimpico. Il Sassuolo sale al primo posto in classifica dopo la vittoria per 2-0 a Verona in casa dell’Hellas. Vince anche il Bologna che, in casa della Sampdoria, ottiene 3 punti preziosi ribaltando i blucerchiati: 2-1 il risultato finale. Nell’anticipo di mezzogiorno, il Benevento, grazie ad un gol di Improta nel secondo tempo, ha espugnato Firenze.

