Roma, problemi fisici anche per Gianluca Mancini: prossimi giorni decisivi per Napoli

Sfortuna Roma. Gianluca Mancini ha avvertito un risentimento all’adduttore nel riscaldamento della partita poi vinta dai capitolini contro il Parma. Il difensore, vista già la grande emergenza in mezzo al campo, ha stretto i denti ed ha disputato l’intera gara. Nei prossimi giorni gli esami strumentali per valutare l’entità dei danni muscolari. Resta a rischio, così come per Ibanez e Dzeko, la prossima sfida contro il Napoli.

