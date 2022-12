Operazione Osimhen: da Torino ci si interroga sull’inchiesta della Procura di Napoli

Il quotidiano Tuttosport si domanda dove sia finita l’inchiesta aperta dalla Procura di Napoli relativa a Victor Osimhen.

Tempo fa la Procura di Napoli aprì un inchiesta sull’operazione della Società partenopea relativa all’attaccante Victor Osimhen, in particolare al suo trasferimento dal Lille. In occasione dell’inchiesta aperta che coinvolge la Juventus il quotidiano Tuttosport si domanda dove sia finito il fascicolo della Procura di Napoli, mettendo a paragone le due situazioni.

Ecco quanto riportato in merito:

“Napoli e Chievo restano fuori, perché non coinvolte in affari con la Juventus. Il Napoli, per esempio, era stato messo sotto inchiesta per l’operazione Osimhen con il Lille e, quindi, non indagato nell’operazione dei pm torinesi (in teoria ci sarebbe su quell’operazione un faldone aperto dalla Procura di Napoli, ma chissà dov’è finito). Si crea quindi il paradosso che si riapra solo parzialmente un procedimento che aveva visto coinvolte undici società per le stesse identiche imputazioni, ma solo nove sono finite nell’indagine della magistratura e quindi solo per quelle si richiede un nuovo processo. Come può essere giuridicamente accettata una simile disparità di trattamento? Ci sono i buoni, che non hanno concluso affari con la Juventus che si tengono l’assoluzione, e i cattivi che sono finiti nell’inchiesta: tutti, però, hanno commesso, anzi in realtà non commesso visto che sono stati assolti, la stessa violazione. Tutto tecnicamente giusto, ma come si fa a rappacificare questa stortura con il buon senso?.”

Fonte foto: Instagram @victorosimhen9

