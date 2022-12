Acerbi dopo Reggina-Inter: “Contro il Napoli daremo di più”

Il difensore dell’Inter Francesco Acerbi ha rilasciato qualche dichiarazione dopo la sfida contro la Reggina parlando anche del Napoli.

Francesco Acerbi è intervenuto ai microfoni di TMW al termine di Reggina-Inter, facendo un breve riferimento anche al Napoli. Secondo il difensore nerazzurro la squadra non è stata brillante in camp pur non avendo preso gol ed aver vinto la gara. Nonostante ciò ha affermato che contro il Napoli si impegneranno certamente di più, anche perché tutti i giocatori rientreranno in squadra. I due club si sfideranno il prossimo 4 gennaio in occasione della ripresa del campionato dopo la sosta per i Mondiali.

Di seguito le parole di Acerbi:

“Non abbiamo preso gol, anche se non siamo stati brillantissimi. Dobbiamo fare di più, soprattutto sui movimenti e sull’aggredire, la Reggina aveva troppa libertà di pensiero. Tuttavia nel complesso è andata abbastanza bene. Contro il Napoli servirà una squadra diversa ma manca ancora un pochino e quando rientreranno tutti arriveranno le partite che contano, e daremo di più.”

Fonte foto: Instagram @fracescoacerbi88

