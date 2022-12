Kean: “Il Napoli c’è, ma anche la Juventus è in corsa”

L’attaccante Moise Kean ha rilasciato brevi dichiarazioni sulla sfida di campionato tra Juventus e Napoli prevista per il 13 gennaio.

Il prossimo 13 gennaio la Juventus ed il Napoli si sfideranno allo Stadio Diego Armando Maradona e l’attaccante bianconero Moise Kean ha parlato della suddetta sfida ai microfoni di DAZN. L’occasione si è presentata grazie alla sfida amichevole contro il Rijeka, vinta per 1-0 proprio grazie alla rete dell’attaccante.

Al termine della gara Moise Kean ha affermato che la Juventus si farà trovare pronta in ogni occasione:

“Ogni partita, ogni rete è sempre importante finché indossi la maglia della Juve, la cosa importante è lasciare il campo con un ottimo risultato. Ci stiamo allenando bene ed ora ci raggiungeranno quelli che hanno disputato la Coppa del Mondo, ci saremo tutti. Stiamo giocando bene e faremo ancora meglio in futuro. In ottica scudetto c’è il Napoli ma ci siamo anche noi. Sarà una bella competizione, è bello competere con squadre come Napoli, Inter, Milan. Noi ci faremo trovare pronti.”

Fonte foto: Instagram @moise_kean

