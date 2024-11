Futuro Raspadori, peserà molto la volontà di Conte

Carmine Rossi, giornalista di Sky Sport, si è soffermato sul futuro dell’attaccante del Napoli Giacomo Raspadori.

Il giornalista di Sky Sport Carmine Rossi è intervenuto ai microfoni di “Radio Marte”, nel corso della trasmissione “Marte Sport Live”. ed ha parlato del futuro di Giacomo Raspadori.

Ecco in seguito quanto dichiarato:

“Il futuro di Raspadori dipenderà dalla volontà dell’allenatore. Se Antonio Conte crede che il Napoli possa lottare fino alla fine per lo Scudetto, infatti, non vorrà liberarsi di giocatori bravi, forti e affidabili. Questo è il ragionamento del mister, per il quale sarebbe possibile giocarsela fino a giugno, senza coppe, anche con questa rosa. Ad ogni modo il tecnico non cederà mai un calciatore alla concorrenza, vale a dire a Milan e Juventus, specie se il Napoli sarà lì in cima.”

Fonte foto in evidenza — Archivio —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Barcellona su Kvaratskhelia, potrebbe pagare la clausola richiesta

Politano, l’agente: “Sono due anni che fa grandi cose a Napoli”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Silvia Provvedi: “L’amore vince sulla distanza”