Corriere dello Sport – Roma, prima seduta per Saelemaekers: difficile rivederlo in campo col Napoli

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul recupero di Alexis Saelemaekers, in vista della ripresa del campionato. La prossima settimana sarà chiave, il chirurgo che lo ha operato il Belgio, visionerà le immagini della risonanza magnetica alla caviglia e si confronterà con il medico della Roma. In seguito si deciderà sul da farsi, ma a oggi, risulta improbabile immaginare il suo rientro già contro il Napoli.

Ranieri è in attesa, la duttilità del belga sarebbe perfetta da esterno in un 3-5-2 ma anche per un eventuale 4-4-2. Saelemaekers è fermo da due mesi, dal 15 settembre, a causa della frattura del malleolo, rimediata nella ripresa della sfida contro il Genoa. Nella giornata di ieri, Alexis, si è allenato anche con il pallone e lo stesso giocatore, ha condiviso sui social le immagini del suo allenamento. “Tic tac” ha scritto, perché il conto alla rovescia è cominciato per davvero.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

