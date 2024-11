La Gazzetta dello Sport – Osimhen, la clausola in estate scenderà a 75mln: gigantesco rimpianto

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul futuro di Victor Osimhen. Il giocatore del Galatasaray rimane un tesoretto per il Napoli, ma ADL è consapevole che il “duecentino” è ormai evaporato. Dopo il passaggio in prestito al club turco, la sua clausola è scesa, ma si sta confermando ancora un top player: in 9 partite ha segnato 8 reti, tra campionato ed Europa League, concedendo anche 4 assist. Il suo appeal internazionale, dunque, resiste. A gennaio il suo valore ammonterebbe ancora a 81mln, ma il giocatore ha assicurato che non si muoverà dal club fino al termine della stagione. In estate, quindi, la clausola scenderà a 75 milioni di euro, e non è da trascurare il contratto in scadenza 12 mesi dopo, che potrebbe far calare ulteriormente le offerte: “niente duecentino di ADL, ma un gigantesco rimpianto per aver detto no a luglio 2023 al Psg che si era spinto a 130mln”.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Futuro Raspadori, peserà molto la volontà di Conte

UFFICIALE – Inter, Bisseck rinnova fino al 2029

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Silvia Provvedi: “L’amore vince sulla distanza”