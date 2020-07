Napoli, strigliata di Gattuso alla squadra: “Non facciamo diventare scampagnate le prossime partite”

Dopo il k.o. contro l’Atalanta a Bergamo, Rino Gattuso è apparso ai microfoni delle televisioni visibilmente arrabbiato. All’allenatore azzurro non è andato giù l’atteggiamento assunto dalla sua squadra nel secondo tempo al Gewiss Stadium e, secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ha visto segnali di cedimento fisico.

Per questo il tecnico calabrese è intervenuto con energia, al fine di evitare che gli errori commessi giovedì possano commettersi di nuovo oggi con la Roma e nelle prossime partite. D’altronde manca ancora un mese di campionato e il Napoli, anche senza grossi obiettivi, dovrà onorarlo. “Facciamo in modo che le prossime partite non diventino una scampagnata”, ha detto Ringhio strigliando la squadra: vuole che nessuno molli la presa.

