Napoli-Roma, le probabili formazioni: chance per Lozano? Dal 1′ Manolas e Under

Gattuso non dovrebbe cambiare troppi interpreti, alcuni già risparmiati nell’ultima mezz’ora a Bergamo. Out Ospina, ci sarà Meret dal primo minuto. In difesa torna titolare Manolas, anche ex della partita, in coppia probabilmente con Koulibaly con Hysaj che si riprende il posto a sinistra e Di Lorenzo a destra. A centrocampo salvo sovraccarichi muscolari conferma per il terzetto Fabian, Demme e Zielinski mentre in attacco Lozano potrebbe avere una chance: da capire se al posto di Politano e Callejon o a sinistra per Insigne. Al centro del tridente ballottaggio Mertens-Milik.

Rientri importanti per Fonseca. Tornano dalla squalifica Veretout – in coppia con Cristante davanti alla difesa – e Pellegrini probabilmente con Under e Kluivert alle spalle di Dzeko, di nuovo titolare dopo il turno di riposo. In difesa si rivedono Santon e Mancini nella linea con Smalling e Kolarov a sinistra.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian, Demme, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne. All. Gattuso

Ballottaggi: Lozano-Callejon/Insigne 55%-45%, Mertens-Milik 51%-49%

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Santon, Smalling, Mancini, Kolarov; Cristante, Veretout; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko. All. Fonseca

Ballottaggi: Under-Mkhitaryan 55%-45%, Kolarov-Spinazzola 55%-45%

ARBITRO: Di Bello (Alassio-Tegoni, IV: Manganiello, VAR: Mazzoleni, AVAR: Longo)

