La Gazzetta dello Sport – Cercasi rinforzo in difesa: da Bijol a Kiwior

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulla difesa del Napoli. Il ds Manna è già proiettato verso il mercato di gennaio, e senza follie, vorrebbe investire su un difensore. Rafa Marin e Juan Jesus non danno certezze e nella lista spunta il nome di Bijol dell’Udinese, valutato intorno ai 15 milioni di euro. Non è un discorso all’ordine del giorno, ma a Castel Volturno se ne è parlato con discrezione, il nazionale sloveno, 25enne, ha esperienza da 200 partite in Europa. In lista c’è anche Kiwior, polacco 24enne, oggi all’Arsenal con un minutaggio relativo. Qualora il club d’appartenenza dovesse aprire al prestito, lo scenario cambierebbe. A oggi, però, Bijol suscita più interesse.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Futuro Raspadori, peserà molto la volontà di Conte

UFFICIALE – Inter, Bisseck rinnova fino al 2029

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Silvia Provvedi: “L’amore vince sulla distanza”