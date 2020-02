Del Genio:”Europa fondamentale. L’anno di Sarri è irripetibile”

Il noto giornalista si esprime sull’utilizzo della rosa

Paolo Del Genio è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, esprimendo il suo parere su quelo che può essere l’utilizzo della rosa nella prossima stagione. Ecco quanto dichiarato: “E’ fondamentale andare in Europa League. Solo col campionato, perché la Coppa Italia sono poche partite, non puoi formare o confermare una rosa di 22-23 giocatori per una sola partita settimanale. L’EL è lunga, sono tante partite, e quindi puoi far ruotare almeno 20 giocatori. Il Napoli di Sarri mollò tutto e con 13 giocatori andò in fondo, ma fu una situazione particolare da ogni punto di vista e tutti erano al top della loro carriera, non solo come prestazioni ma anche fisicamente perché non si facevano mai male”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Lozano unica richiesta di Carlo Ancelotti sul mercato, Davide ci credeva

Allarme “Coronavirus” – Verona-Napoli quasi sicuramente senza pubblico

Napoli-Torino, le probabili formazioni in campo stasera

‘A jucatella – Il Derby d’Italia e la Roma a Cagliari, i consigli di ForzAzzurri

Calciomercato – Il Napoli tenta l’affondo per Pezzella della Fiorentina

Fedele: “Il Napoli si ridimensionerà”. La lista dei partenti è lunga

Calciomercato – Il Napoli cerca un attaccante per sostituire Milik

Sky – Milik pronto per sostituire Mertens, Politano in vantaggio su Callejon

CONTENUTI EXTRA

Coronavirus: il vademecum anti-stress e infodemia

Cade in forno spento, muore operaio

Coronavirus, altri 5 positivi Marche