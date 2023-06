Kvaratskhelia-Napoli: accordo raggiunto per rinnovo, svelate cifre e scadenza

Kvaratskhelia-Napoli, accordo raggiunto per il rinnovo

Kvaratskhelia-Napoli – Il georgiano ha raggiunto l’accordo con il Napoli per il rinnovo, resterà all’ombra del Vesuvio.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, nelle ultime ore è stato definito, in tutti i dettagli, l’accordo per il rinnovo di Kvaratskhelia con il club partenopeo.

Il talento georgiano allungherà di una stagione l’attuale contratto in scadenza nel 2027 e vedrà raddoppiato il suo ingaggio fino a 2,5 milioni netti a stagione.

