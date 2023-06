Europa league in campo Roma e Siviglia

Ecco le formazioni di Roma e Siviglia

Ci si contende non solo il prestigioso trofeo continentale ma anche la qualificazione direttamente in prima fascia per la prossima Champions league!

SIVIGLIA (4-2-3-1) – Bounou; Jesus Navas, Badè, Gudelj, Telles; Fernando, Rakitic; Ocampos, Torres, Gil; En-Nesyri. All. Mendilibar.

A disposizione: Dmitrovic, Alberto Flores, Montiel, Rekik, Suso, Jordan, Rafa Mir, Nanzou, Lamela, Marcao, Gomez, Bueno.

ROMA (3-4-3) – Rui Patricio; Ibanez, Mancini, Smalling; Spinazzola, Cristante, Matic, Celik; Pellegrini; Abraham, Dybala. All. Mourinho.

A disposizione: Boer, Svilar, Karsdorp, Belotti, Llorente, Camara, Wijnaldum, Bove, Zalewski, Volpato, Tahirovic, El Shaarawy.

Fonte foto www.flickr.com