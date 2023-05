Panchina Napoli, ADL prova il colpo internazionale: avviati contatti, i dettagli

Panchina Napoli, ADL prova il colpo internazionale: avviati contatti per Nagelsmann

Panchina Napoli, nuovo clamoroso aggiornamento. ADL prova il colpo internazionale: avviati i contatti per Julian Nagelsmann, è quanto rivelano i giornalisti di Tuttomercatoweb. Con Luis Enrique che aspetta la Premier League e Sergio Conceicao anche non convinto, spunta questa nuova pista tedesca.

Napoli, contatti per Nagelsmann

Sempre secondo quanto riporta Tmw, nelle scorse settimane ci sarebbe stato un primo contatto esplorativo per capire i dettagli della clausola rescissoria d’uscita col Bayern Monaco. La cifra è di 11,5 milioni di euro magari scontabili con una contropartita tecnica in un potenziale intreccio di mercato. Ora dopo un primo approccio è seguito un secondo contatto nelle ultime ore. In alternativa, sullo sfondo, restano Vincenzo Italiano e Thiago Motta.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Sanzione per il Napoli: il comunicato del Giudice Sportivo, il motivo

Ceci: “Ho incontrato ADL vuole ringiovanire anche la panchina: vi dico su chi punterà”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBI

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici