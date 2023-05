Ceci: “Ho incontrato ADL vuole ringiovanire anche la panchina: vi dico su chi punterà”

Ceci, sul post Spalletti e l’idea di ADL per la panchina

Notizie Calcio Napoli – Stefano Ceci, manager di Diego Armando Maradona, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

Ceci

“Ieri ho incontrato il presidente De Laurentiis in una situazione spiacevole, il funerale per la perdita della mamma di Formisano, e ho scambiato qualche chiacchiera col presidente. Nuovo allenatore? Il presidente ha chiarito che si partirà dal 4-3-3, si sono fatti nomi di Luis Enrique e il Cholo Simeone addirittura, nomi fuori portata. Il presidente vuole ringiovanire non solo in campo ma anche in panchina con nuove idee. Per me si butterà su Italiano. In alternativa Thiago Motta. Tuttavia possiamo aspettarci qualsiasi cosa dal presidente che è un vulcano. Ma chi sceglierà Napoli dovrà venire con lo scudo come venivano i guerrieri, perché la responsabilità nel post Spalletti sarà enorme. Dopodomani intanto sarò a Castel Volturno: avevo promesso nel mese di agosto che se il Napoli avesse vinto lo scudetto, avrei portato un regalo a tutti i giocatori e così sarà”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Sanzione per il Napoli: il comunicato del Giudice Sportivo, il motivo

Foto – Spalletti e Giuntoli a Coverciano: oggi riceveranno due premi, i dettagli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBI

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici