UFFICIALE – Sanzione per il Napoli: il comunicato del Giudice Sportivo, il motivo

Ufficiale, sanzione per il Napoli. Il Giudice Sportivo ha ufficializzato con un comunicato la punizione nei confronti della SSC Napoli per quanto accaduto nell’ultima partita di campionato contro il Bologna.

Sono cinque le società multate dal Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea dopo l’ultimo turno di campionato. Sanzioni per Spezia, Verona, Napoli, Salernitana e Lecce. Di seguito il dettaglio.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

