Bagni: “De Laurentiis e Spalletti si sono accordati su cosa dire”

Salvatore Bagni è intervenuto ai microfoni di “Si Gonfia la Rete” su una questione relativa a Luciano Spalletti ed Aurelio De Laurentiis.

L’ex azzurro Salvatore Bagni ha parlato del Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e del tecnico Luciano Spalletti nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, in onda su Tele A.

Secondo le parole dell’ex giocatore del Napoli, sarebbe impensabile che Luciano Spalletti abbia deciso di lasciare la panchina azzurra per prendere un anno sabbatico. Per l’ex azzurro dunque i due si sarebbero accordati su cosa dire.

“Credevamo che Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti si fossero accordati sul rinnovo durante la cena ed invece quella sera si sono accordati solo sulle parole da dire all’opinione pubblica per uscirne entrambi. Si può parlare di divorzio perché prendersi un anno sabbatico dopo una stagione del genere è impensabile! Neanche la paura di non ripetersi è una valida giustificazione, non puoi farti sfuggire l’occasione di essere il primo a vincere due Scudetti consecutivi nella storia del Napoli in quanto l’anno prossimo sarebbe statta la squadra favorita!”

