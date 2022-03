Napoli-Mertens, non ci sarà un’altra offerta da parte del club

Secondo Tuttomercatoweb il Napoli non ha intenzione di presentare altre offerte per Dries Mertens.

Il futuro di Dries Mertens sembra essere lontano da Napoli. L’attaccante belga ha il contratto in scadenza nel 2022, e ad oggi non si è ancora trovata alcuna soluzione per un rinnovo. Secondo Tuttomercato Web la Società partenopea non presenterà altre offerte per il calciatore, che dunque lascerà il club.

“Il Napoli non farà ulteriori offerte per il rinnovo del contratto del belga. Questo a meno di nuovi cambi di rotta nella trattativa, ma la sensazione è che il futuro di Ciro Mertens sarà lontano dalla sua amata città campana. Il club ha consegnato da tanto tempo i galloni da titolare a Victor Osimhen e come riserva potrebbe inserire un attaccante giovane, rapido, mobile, con le caratteristiche di Mertens. Senza dimenticare che Luciano Spalletti e il club azzurro in casa hanno anche Andrea Petagna, centravanti con caratteristiche uniche in rosa e al quale, anche al futuro, il Napoli non vuole rinunciare.”

