Castel Volturno, Spalletti canta cori per Osimhen con i tifosi

Luciano Spalletti avrebbe cantato insieme ai tifosi azzurri alcuni cori dedicati all’attaccante Victor Osimhen.

Il Corriere del Mezzogiorno si è soffermato su un episodio avvenuto a Castel Volturno avente come protagonista il tecnico Luciano Spalletti ed alcuni cori per Victor Osimhen. Secondo quanto riportato dal quotidiano l’allenatore avrebbe cantato questi ultimi insieme ad alcuni sostenitori del club partenopeo.

Il tutto sarebbe avvenuto presso il Konami Training Center di Castel Volturno nel giorno dopo il passaggio del Napoli ai quarti di finale.

“Nel day-after a Castel Volturno l’entusiasmo è dilagante, al punto che anche Spalletti si unisce a qualche tifoso che canta cori per Osimhen. È inevitabile aprire il cuore alla gioia ma allo stesso tempo c’è sempre la lezione di Roosevelt ad ispirare il lavoro: «Occhi puntati sulle stelle, piedi ben saldi per terra». Oggi alle 12 c’è il sorteggio e il Napoli si gode la considerazione dell’Europa intera: le parole di Guardiola, Ancelotti e i media stranieri che considerano gli azzurri uno spauracchio per qualsiasi avversario, anche per i top team.”

Fonte foto: Instagram, @officialsscnapoli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, in città appaiono striscioni contro De Laurentiis

Rummenigge: “Le italiane stanno vivendo un piccolo rinascimento, vediamo dove arriverano”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

‘Ti farò assumere alla Gendarmeria vaticana’, denunciato 54enne