Hellas Verona-Napoli, prevista una rivoluzione nelle scelte di Spalletti

Per la sfida tra Hellas Verona e Napoli, Luciano Spalletti avrebbe intenzione di compiere scelte differenti riguardo la formazione.

La prossima sfida del Napoli sarà quella contro l’Hellas Verona allo Stadio Marco Antonio Bentegodi. Il Corriere dello Sport prova ad anticipare le scelte di Luciano Spalletti per quanto riguarda la formazione azzurra.

“Spalletti, insomma, qualcosa cambierà. Anche sotto il profilo della formazione: Ounas, Elmas e Anguissa sono autorevoli candidati a cominciare dal primo minuto. Domenica Spalletti potrebbe cambiare qualcosa a centrocampo e in attacco, i reparti apparsi maggiormente in sofferenza sia con il Milan sia con la Lazio (fermo restando la vittoria salvitutti dell’ultimo secondo). In mediana potrebbe partite Anguissa, dicevamo, con Fabian inizialmente in panchina; sulla trequarti, invece, possibili gli inserimenti di Ounas per Politano ed Elmas per Zielinski o Insigne.”

