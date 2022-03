Miglior difesa per il Napoli di Spalletti – Bello, ma quanto costa?

Il Napoli di Luciano Spalletti vanta la migliore difesa della Serie A.

Con 20 gol subiti nelle 28 giornate di Serie A, il Napoli targato Spalletti è primo per minor numero di gol subiti. Anche il raffronto con i migliori campionati europei non lascia sfigurare gli azzurri. Manchester City, Chelsea, Siviglia fanno di meglio mentre il Liverpool ne ha subito 20 come il Napoli. Curioso è il dato che viene dal Girone A della Serie C, il Sudtirol ha subito solo 7 reti in 30 partite.

Spalletti ha puntellato la difesa

Negli ultimi 20 campionati, solo in tre occasioni si è verificato che la miglior difesa non abbia vinto il campionato. È un dato che non può non aver accarezzato i pensieri di Luciano Spalletti nel corso dei due anni lontano dalle panchine, anni in cui il tecnico di Certaldo ha studiato sia come difendere che come sfruttare al meglio l’uscita dal basso (dovuta alla modifica della regola del rinvio dal fondo, in vigore dal giugno 2019). I numeri che riguardano le prestazioni degli esterni del Napoli, paragonate con quelle degli anni precedenti, insieme ai dati sui tiri in porta subiti, ci parlano di esterni votati al sacrificio. Agiscono da terzini aggiunti, recuperano palloni ed agiscono lontano dalla porta. Entrano nello sviluppo dell’azione troppo lontano dall’area di rigore e, quando arrivano al tiro lo fanno da fuori area e con poca lucidità.

Servono due Osimhen

Il sottotitolo è una provocazione, anche perché per quanto è costato il primo si può solo parlare di caratteristiche. Victor Osimhen è l’arma in più del Napoli di Spalletti, crea ansia alle difese avversarie, va a mettere pressione su ogni pallone (anche se ora con meno frequenza rispetto all’inizio) ed è, di fatto, l’elemento più temuto dagli avversari, rende per tutti difficile l’impostazione tattica difensiva a causa della sua indiscussa abilità nello sfruttare la profondità.

Eppure, avere Osimhen si è spesso rivelata un’arma a doppio taglio. Fintanto che viene lanciato verso la porta, possiamo parlare di chiara azione da gol, ma se lanciato sulle fasce, Osimhen soffre di solitudine, in rosa nessuno è in grado di tenere il suo passo, bisognerebbe giocargli vicino per non farsi lasciare 10 metri indietro dopo quattro falcate, metri che si pagano poi quando c’è da riempire l’area e chiudere l’azione. Non avendo velocisti, Spalletti dovrà trovare la soluzione tattica per avere la possibilità di riempire l’area, magari avvicinando al nigeriano uno dei trequartisti, ed allo stesso tempo garantire quell’equilibrio che ci porta a primeggiare in una statistica che ha un peso specifico da non sottovalutare.

Mario Scala