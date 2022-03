Caprari avvisa il Napoli: “Possiamo battere chiunque”

Verona, parla Caprari

L’attaccante del Verona Gianluca Caprari, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di DAZN dove ha parlato della stagione della squadra scaligera. Ecco quanto dichiarato:

“Non dobbiamo accontentarci, la squadra è forte e può giocarsela con chiunque. Io vorrei fare più punti possibili per vedere dove possiamo arrivare. Appena arrivato abbiamo avuti momenti difficili, ma la squadra era forte, molto coesa anche fuori dal campo. Non ho mai avuto pensieri negativi. È la mia miglior stagione ed è partita l’ultimo giorno di mercato, quando il direttore D’Amico mi ha chiamato dicendomi che aveva bisogno di me a Verona e di esprimere le mie qualità”.

